4 nov 2018

Una relación de solo unos meses plagada de idas y venidas, así es la vida de Chabelita con Omar Montes. El cantante, que desembarcó en la casa de 'GH VIP' cuando la hija de la tonadillera fue expulsada, se sentó este sábado en el 'Sábado Deluxe' para ofrecer todo tipo de detalles de su relación con la hija de Isabel Pantoja, también los sexuales.

Montes se sometió al polígrafo para explicar cómo es su relación con Isa Pantoja. El cantante explicó que fue ella la que se puso en contacto con él. "Ella me escribió por Instagram", aseguró. "Fue ella la que se arrimó a mí. Estaba buena y me escribió por Instagram", dijo.

Asegura que contaba con el apoyo de Kiko Rivera, hermano de Chabelita, "Kiko es mi compadre", presumió mientras afirmaba que el hijo de Isabel Pantoja estaba encantado de que fuese él quien estuviera al lado de su hermana.

"Yo he tenido novias y cuando me han invitado a ir a su casa a acostarme con ellas lo he hecho", explicó antes de entrar en detalles. "Isa es una loba en la cama", aseguró antes de Belén Esteban confirmara que el encuentro sexual tuvo lugar en "una piscina".

A pesar de que Chabelita acusa a Omar de haberle sido infiel en más de una ocasión, el cantante asegura que todo es mentira y que siempre ha respetado a su novia.

