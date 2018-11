6 nov 2018

Ha sido un 'shock' para todos los seguidores de 'Operación Triunfo'. Es la primer a vez en 17 años, que se lleva a cabo un despido en mitad del programa. La protagonista ha sido Itziar Castro.

La actriz se encargaba de ayudar a los concursantes a saber interpretar las canciones, aunque al parecer para muchos, su objetivos no han sido los esperados. Fue la propia actriz quién afirmó que su despido había sido una decisión unilateral y que en ningún caso había dejado 'OT' por otros proyectos profesionales.

Cantantes y actores se postularon a favor y en contra de Itziar pero hasta ahora, no conocíamos la opinión y versión del presidente, Tinet Rubira, de Getmusic, la productora que ha despedido a la actriz. Ha sido en "El matí i la mare que el va parir", un programa de radio presentado por Jaume Borja.

"Siempre sabe mal despedir a una persona en la que has depositado toda tu confianza. Cuando decidimos que fuese la profesora de interpretación, pensamos que haría un buen papel y nos gustaría", afirma. Y añade: "Vimos que el resultado no iba por el camino que deseábamos, no acababa de conectar con los chicos y que por mucho que ella trabajase, se dedicase y esforzase, su trabajo no tenía grandes resultados en la gala", concluía.

