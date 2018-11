12 nov 2018

Compartir en google plus

Siempre que en la casa de 'Gran Hermano VIP' hay alcohol de por medio, hay bronca entre algunos de los concursantes. Ultimamente, Miriam Saavedra es la protagonista de todos los enfrentamientos de la casa. Esta vez, la ex de Carlos Lozano se ha peleado con Makoke.

Ambas se encontraban en muy diferente tesitura. En un vídeo colgado por los productores del programa, se puede ver a un Miriam Saavedra afectada en cierta forma por el alcohol mientras que Makoke discutía en buenas condiciones psíquicas y físicas.

Fue la ex de Carlos Lozano la que comenzó la pelea, echando en cara a la ex de Kiko Matamoros no ser transparente. Un enfrentamiento que, según Suso, concursante de GH VIP', provocó que Miriam perdiera la primera posición para ganar el programa. La bronca fue tal que Miriam terminó soltando un bombazo: Makoke podría haberle sido infiel a Kiko Matamoros con Carlos Lozano.

¿Es verdad la afirmación de Miriam Saavedra o el alcohol ha provocado estragos su cabeza? Makoke incrédula a la afirmación de la venezolana, solamente podía reírse. Si esto resulta ser verdad, Makoke habría sido infiel a Kiko Matamoros mientras su matrimonio aun estaba en pie.

Más noticias relacionadas...

- 'GH VIP 6': Makoke y Tony Spina, ¿a punto de hacer 'edredoning'?

- 'GH VIP': Techi estalla y desvela quién la ha vetado

- ¿Se ha hecho Aurah Ruiz un test de embarazo en 'GH VIP 6'?