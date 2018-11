8 nov 2018

Uno de Granada y uno de Jaén que viven en Madrid, se encuentran en Salamanca. Lo que parece el principio de un chiste es el inicio de una charla muy especial. La gira Symphonic Ríos llegaba a la ciudad universitaria y era un buen momento para quedar con Miguel Ríos y conocer algo más de su tour, de su vida y de sus planes de futuro. Porque a sus 74 años tiene mucho escenario por delante.

Hablamos del matrimonio del rock y la música clásica, de cómo está España o de qué opina de sus colegas artistas. Le cuento que estuve con Víctor Manuel hace unos días. "Es un tío acojonante, una de las mejores cabezas pensantes de mi generación. Víctor tiene un sentido de la vida y de la justicia impresionante. Un coco muy bien amueblado". Totalmente de acuerdo.

"Ana Belén es la persona más talentosa que conozco"

No sé si hablar de rock o de música clásica, porque de los dos a la vez es difícil, ¿no? "Se puede. El rock tiene ya esa especie de vitola de clásico. Es una música popular que ha ido permaneciendo a través del tiempo y que ha ido influyendo a otras".

De Miguel Ríos esperamos un disco roquero y baladas de cuero, pero es que "Symphonic Ríos fue un encargo. Yo había trabajado con la Orquesta Ciudad de Granada, con Josep Pons y con Ana Belén e hicimos una gira en 2000 tocando música de Kurt Weill. A raíz de esa colaboración con la orquesta el Festival de música y danza de Granada me invitó a tocar con ellos. Lo hicimos en julio de 2017 en el Palacio de Carlos V y lo grabamos para el evento. A Universal le encantó y nos propuso editarlo y hacer una pequeña gira. Me pareció bien, pero pensaba que se quedaría ahí. No es fácil girar con una orquesta de 50 tíos, más mi banda. Solo un loco se atrevería. Pero nos atrevimos y afortunadamente la gente está respondiendo magníficamente".

Así que el maestro del rock al que todos los periódicos reciben con un Bienvenido, Miguel Ríos cuando llega a la ciudad, se pone a experimentar a estas alturas. Lleva desde julio dando conciertos y aún le quedan Barcelona, Sevilla, Bilbao, Madrid y el cierre, como no, en Granada. "Llevo sin tocar solo en el WiZink Center de Madrid desde 2010". Un concierto tan especial en un sitio tan grande "es un reto. Pero es que quería un sito con más capacidad que el Teatro Real donde ya tocamos en el Universal Music Festival. Quiero uno para toda mi gente y donde los precios puedan ser más accesibles".

Y el cierre, en su tierra donde "arrancamos la gira, pero pasa lo mismo. Fue en un sitio muy exclusivo y en un momento concreto. Ahora quiero terminar en el Palacio Municipal de Deportes". Será especial, "porque Granada tiene un plus. Mi vida la he vivido entre Madrid y Granada pasando mucho por tu tierra. Y a las dos ciudades les tengo un cariño muy especial".

La retirada que no lo fue

Hablando de su trayectoria, una vez nos dio un susto. Algún amago de infarto sí que le pudo producir a algún roquero la noticia de que se retiraba en 2010. Pero me da la sensación de que ahora no tiene ningún interés en hacerlo.

"Ahora no, pero entonces sí. Básicamente por dos razones: un cantante solista no es un músico autónomo. Necesito mucha gente alrededor para seguir y eso con 20 años está bien, pero con mi edad cansa en algunos momentos", me contó en en ese rato en que fui el único público en los ensayos, "pero que en ese momento no era suficiente para que quisiera seguir. Ahora como ya no hago lo que hacía antes..." y pone cara de malo antes de reírse y añadir:"Puedo seguir porque los motivos son otros. Reunirte con la banda, oír tus canciones de otra manera… Es que hemos hecho una familia y el repertorio es diferente aunque las canciones sean las mismas. Si no, sería muy cansado".

Muchos se preguntarán cómo aguanta el ritmo. "Ahora me cuido más y eso se nota. Cumplo 74 años y es imposible para mí estar parado. He llegado hasta aquí no por cantar bien sino porque he hecho mucho deporte en mi juventud y he combinado bien la farándula con lo sano. No he perdido la cabeza y no me he ido mucho a los lados peligrosos. He tenido un equilibrio interesante".

"He llegado hasta aquí no por cantar bien, si no porque he hecho mucho deporte en mi juventud"

Me gusta oír eso, aunque se caiga el mito del roquero "es algo que piensas durante un tiempo determinado si no quieres dejar ahí un medio cadáver. Yo creo que el primero que se dio cuenta fue Mike Jagger, que pensaría: 'Si no me he muerto con todo lo que he hecho, ahora tengo que ponerme las pilas,no vaya a ser que me muera ahora'".

¿Se emociona con alguna canción? "La emoción es un sentimiento itinerante. La misma canción no suena igual en todos los sitios. Tu estado anímico te lleva más a un tema u otro y luego cambia. El secreto para despertar esa emoción, al menos en mí, es el grado de placer que siento cuando el aire pasa por las cuerdas".

Intento entender lo que quiere transmitir. "No es lo mismo cantar un tema cabreado a cantar un 'Santa Lucía' que fluya por la garganta. Eso es un placer enorme y me produce emoción. Diría orgásmico, pero mejor no. Aunque tiene muchas connotaciones".

Preguntamos por cuándo el pequeño Miguel Ríos Campaña pensó que la música podía ser lo suyo. "Mi rollo empieza en los Salesianos, en el coro del colegio. Por algo tan fantástico como una capilla estrecha con un techo alto que hace que la voz reverbere y el Adeste Fideles. Yo la cantaba como solista en la misa de gallo de Nochebuena con ocho años".

Asegura que sigue aquella fue "una canción iniciática para mí porque la sentía mucho en ese entorno acústico. Desde que hice eso la gente empezó a considerarme mejor. En los Salesianos seguí cantando y con el teatro. Cuando salí trabajé en una tienda de discos y monté una banda en Granada en la que imitábamos a Paul Anka con la que ganamos un concurso de radio que se llamaba Cenicienta 60. Fue con 'You are my destiny'".

Le pregunto por el nombre de la banda y no tenía como tal. Pero la historia vale la pena "es que justo al lado de donde estaba la tienda de discos, estaba el Hotel Nevada Palace y allí había una orquesta. Yo tenía 14 años y no podía entrar en el hotel, pero sí me iba con ellos a los ensayos porque les llevaba discos. Me adoraban porque les llevaba los últimos discos que llegaban y ellos podían escucharlos pronto y tocar luego canciones como ‘Popotitos’ de los Teens Tops".

La gran familia de la música

Queda poco más de una hora para el concierto y hay que concentrarse. Toca seleccionar preguntas. ¿Seguimos siendo hijos del rock & roll o ya lo somos del reguetón? "todo tiempo tiene su música. Tiene que ocurrir que la gente lo demande, que la sociedad sea de usar y tirar y que el arte se convierta en algo que no tiene mucho peso. Y eso ocurre ahora. Antes era nuestra vida eso de ir a comprar un disco. Ahora la oferta es tan grande que la valoración ha bajado. Además, lo que te dan mascado es más fácil de consumir. Ahora la gente no se compromete con el arte, prefieren la gozadera. Pero no es mi rollo. Nunca podría hablar mal de una música, pero de esta sí" (risas). El manager levanta cejas, Miguel está a gusto y mueve la palma de la mano minimizando.

Quiero una frase de cada uno de los cuatro artistas que asociamos a Miguel Ríos. Ana Belén: "Es la persona más talentosa que conozco". Víctor Manuel: "Es la nobleza personificada". Joaquín Sabina: "Es el artista más grande que ha dado este país en el último siglo»". Joan Manuel Serrat: "Quiero pensar que es la mejor mente de mi generación".

Sobre Serrat quiero preguntarle, porque él también estaba cuando se le criticó duramente al hablar de la situación en Cataluña. "Fue injusto e inmerecido. Habían escogido al enemigo no adecuado. Y sobre todo, lo que mas me indignó fueron la cantidad de maldades que se dijeron sobre él sin fundamento. Yo he cantado con él en el 72 por las plazas de toros y le pitaban porque cantaba en catalán. Te diría que fue el propagandista más importante de la difusión del catalán en España. Uno de los que han hecho entender que Cataluña es un sitio maravilloso. No encuentro a nadie que se pueda comparar a lo que ha hecho este tío por Cataluña. Nos jodió mucho lo que le hicieron".

Volvamos a hablar de Miguel y de sus premios. No los puedo nombrar todos, porque entonces no daría el concierto: Ondas, Medalla Andalucía, Medalla Oro al mérito en Bellas artes, y así hasta más de una quincena de reconocimientos, "los podría vender en eBay". pero quiero saber que se siente.

"Cuando me dieron la primera, que fue la de la Ciudad de Granada, mis amigos me decían que pasara de recogerla porque cuando te dan una de esas es que te están retirando. Esto fue en 1978, me acordaré toda la vida. Los tíos cachondos me decían que mejor que pidiera un jamón".

