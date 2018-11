10 nov 2018

Compartir en google plus

Fue primera dama de EE.UU. y un ejemplo de clase y elegancia. Ahora, Michelle Obama acaba de acaparar titulares tras conceder una entrevista muy íntima en la televisión estadounidense ABC y revelar algo desconocido hasta este momento.

Según ha confesado, sus dos hijas, Malia Ann y Sasha, nacieron gracias a un tratamiento de fecundación 'in vitro'. Tanto Barack Obama como ella decidieron utilizar este tratamiento después de que la exprimera dama sufriese un aborto hace más de 20 años .

"Me sentí perdida y sola. Sentí que había fallado porque no sabía qué tan comunes eran los abortos espontáneos, porque no hablamos de ellos", ha confesado Michelle Obama intentando dar visibilidad al doloroso tema. Durante su entrevista para el programa 'Good Morning America', también ha confesado totalmente sincera que a los 30 años sintió que: "el reloj biológico es real y la producción de óvulos es limitada".

Más noticias sobre los Obama...

- El mensaje de amor de Michelle a Barack Obama por su cumpleaños

- El cariñoso mensaje de Michelle Obama en su 25 aniversario de boda

- Malia Obama, de la Casa Blanca... A becaria