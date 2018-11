13 nov 2018

Se dedican mensajes de amor en las redes sociales. Los gestos de complicidad y cariño en público no han sido pocos. Son uno de los matrimonios, a la vista, más sólidos de todos los que conforman el panorama de las celebridades a nivel internacional... Y, sin embargo, Barack y Michelle Obama también han pasado sus malas rachas en su vida de pareja.

Ha sido ella, Michelle, quien ha confesado que tuvieron que acudir a terapia de pareja para solucionar sus problemas conyugales. La exprimera dama, que siempre se ha caracterizado por tener una naturalidad cautivadora, se encuentra promocionando sus memorias, 'Becoming Us'.

Ha sido en una entrevista en el plató de 'Good Morning America' donde ha destapado este secreto que puede servir para que muchos otros que se encuentren en la misma situación pidan ayuda cuando la necesiten para poder fortalecer una relación que haga aguas.

Es importante que yo me ocupe de mí misma, no que solo lo haga Barack"

"Conozco a muchas parejas jóvenes que luchan a diario y que piensan que de alguna manera están haciendo las cosas mal", comenzaba Michelle su exposición para añadir: "Quiero que sepan que Michelle y Barack Obama, que tienen un matrimonio increíble y que se aman, trabajan a diario en su matrimonio y que piden ayuda cuando la necesitan".

Además, hizo hincapié en lo beneficioso que le fue también a nivel individual asistir a esa terapia junto a su esposo: "Lo que descubrí sobre mí misma es que mi felicidad dependía de mí, así que empecé a tomármelo en serio. Empecé a pedir ayuda, no solo a él, también a otras personas. Y dejé de sentirme culpable. Es importante que yo me ocupe de mí misma, no que solo lo haga Barack".

