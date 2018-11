13 nov 2018

Llena de rabia, Miriam Saavedra aseguraba el pasado domingo, desde la casa de 'GH VIP', que Carlos Lozano había sido infiel a Mónica Hoyos. La noticia dejaba al espectador pegado al televisor, sin saber que el bombazo estaba aún por llegar. Que había más. Sí, porque ponía nombre a la mujer con la que le habría sido desleal a la madre de su hija.

Miriam revelaba que Carlos había tenido una aventura con Makoke. O lo que es lo mismo: lo que hacía era dejar al descubierto una doble infidelidad, porque esta aún estaría con Kiko Matamoros... "Esta tía se ha revolcado con Carlos estando con Kiko. Ella se queda callada porque sabe, sabe… Yo puedo decir que tiene una fijación con Carlos", sentenciaba. El lío estaba servido.

Ahora ha sido Lozano quien ha querido tomar la palabra para defenderse de la acusación de su expareja. Fue ayer, en 'Sálvame', donde el presentador negó que la historia fuera cierta. Con evidente tono de enfado daba la réplica a la peruana, que se ha convertido en una de las grandes favoritas para ganar el 'reality' de Telecinco.

"Miriam lo ha hecho a mala leche, porque tiene ahí una rabia interna con Makoke y con Mónica que no la saca. Yo ya lo he desmentido y lo desmentiré mil veces si hace falta. Yo con Makoke no he tenido nada, y si hubiese tenido algo pues lo digo, porque tampoco pasa nada. Pero que no ha habido nada, ni con Mónica ni sin ella", explicaba al micrófono de Kike Calleja.

El otro afectado, Matamoros, era más escueto, pero también más tajante: "Cuando salió el tema, Carlos y yo nos descojonamos". Vamos, que no le dan mayor importancia a una manifestación que podría estar dentro de ese juego que está realizando para llegar lo más lejos en el concurso.

