27 nov 2018

La navarra Amaia Izar, con 21 años, será la representante de España en el certamen Miss Mundo 2019. Tiene la cabeza muy bien amueblada, estudia Administración y Dirección de Empresas, con el fin de crear su propia ONG. Habla cuatro idiomas: euskera, alemán, inglés y chino. Entre sus aficiones están la música, viajar, la danza y la pasión que siente desde muy pequeña por los caballos.

Para que nos hable de sus sueños, de sus aspiraciones y de sus planes de futuro, nos hemos trasladado hasta su pueblo natal Aoiz (Navarra), con el fin de que nos presente a su familia equina y comprobar, en vivo y en directo, el cariño que les tiene.

Corazón Estamos en su pueblo natal, en una finca propiedad de su padre. Amaia, ¿es aquí donde surgió su pasión por los caballos?

Amaia Izar Sí, muchas veces son los padres los que nos inculcan sus pasiones y en esta ocasión yo he heredado de mi familia el amor por los caballos. Tenemos una finca donde pueden comer hierba, todo es muy natural, lo he visto desde pequeña. Pero te voy a contar un secreto: el amor de mi padre por los caballos le viene porque le gustan las películas de indios y vaqueros (risas).

C. No se preocupe no se lo voy a contar a nadie. Sigamos: ¿su aprendizaje fue prematuro?

A.I. Mi padre hacía rutas y a nosotros nos empezó a gustar. Yo comencé a montar a caballo con cinco años. Te parecerá increíble, pero hablo con ellos, aunque las conversaciones son muy simples, les pregunto cómo están...

C. ¿Me los puede presentar?

A.I. Claro, se llaman Cherokee, Sansón y el último en llegar todavía no tiene nombre, estamos esperando para ver cuál le iría mejor con su forma de ser.

C. Ahora con tanto viaje y preparativos para el concurso, ¿quién los cuida?

A.I. Siempre nos lo hemos repartido entre todos, ahora yo paso poco tiempo con ellos. A mí me gusta peinarles, alguna vez les hago una trenza, pero como no son de competición no es necesario hacerles muchas cosas, simplemente hay que asearlos.

C. ¿Ha sufrido alguna caída?

A.I. No, siempre he montado con mi padre al lado, y es con el que hago algunas rutas, pero no muy largas.

Llevo desde los dieciséis años haciendo voluntariado social"

C. Se están utilizando a los caballos para terapias, ¿piensa que estos animales tienen estos poderes curativos?

A.I. Por supuesto, conozco el caso de una compañera que vino al certamen cuyo proyecto social fue con caballos, ayudaban a mujeres que habían sufrido violencia de género a recuperarse psicológicamente. Los caballos que tenían eran sensibles a las emociones de las personas.

C. Hablando del certamen de Miss Mundo, ¿cuándo tomó la decisión de presentarse?

A.I. A los 18 años. Estaba en una agencia de modelos y me presenté, pero en esta ocasión no me clasifiqué. No pensé en repetir, pero este año el presidente de Miss España contactó conmigo y me dijo que si quería volver a representar a Navarra y acepté

C. ¿Qué requisitos se les exige para presentarse al certamen?

A.I. Uno de los requisitos para concursar es tener proyectos sociales. Yo llevo desde los dieciséis años haciendo voluntariado social. He ayudado a niños autistas, soy bailarina desde los seis años y a través de la danza he ayudado a niños con discapacidad, y este año he estado en un comedor social. Este concurso busca una embajadora social. También tenemos la prueba 'top model', traje típico de nuestra provincia y pruebas físicas, aunque este año solo haremos las de correr y nadar

C. ¿En esta ocasión se ha retirado una de las pruebas, ¿en qué consistía?

A.I. Teníamos que desfilar en bañador para que el jurado puntuase los cuerpos de cada una de nosotras. Este año ese requisito se ha quitado.

C. ¿Cómo ve su círculo de amistades que se presente al concurso??

A.I. Lo ven muy bien, me dan consejos sobre el aspecto físico. Pero siempre les digo que hay que ser naturales.

Mis padres siempre me han aconsejado que haga lo que me guste"

C. ¿Su familia que opina?

A.I. Mis padres siempre me han aconsejado que haga lo que me gusta, pero que acabe los estudios.

C. ¿Cuáles son sus objetivos para un futuro próximo?

A.I. Terminar mi carrera y formar mi propia empresa, una ONG, pero tengo que adquirir más experiencia.

C. ¿Cuándo es la final?

A.I. El ocho de diciembre en la isla de Sanya (China). Se presentan más de cien países, hacemos las mismas actividades que en el nacional, pero hay mucha más competencia. Durante un año, la ganadora del certamen viajará por todo el mundo para recaudar dinero para causas sociales.

C. La representante española a Miss Universo, Ángela Ponce, ha sido muy criticada por ser transexual ¿qué le parece?

A.I. Lo veo mal, no se puede juzgar a una persona que ha sido elegida por un jurado profesional con muchos años de experiencia. Ellos han decidido que la candidata española es apta para representarnos. Creo que no está bien.

C. Me imagino que tendrá los nervios a flor de piel, ¿le acompañará algún familiar?

A.I. Me acompañan mi padre, mi hermano, su pareja y dos amigos de la familia.

C. Le deseo lo mejor y espero que consiga su sueño.

