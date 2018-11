15 nov 2018

Ya está todo listo para que Marta Ortega dé, por segunda vez, el 'sí, quiero' -conoce a la madre de la novia-. Será a Carlos Torretta en una celebración que durará dos días y que tendrá su primera parte en la ciudad de A Coruña y la segunda en el centro hípico de Casas Novas, en el término municipal de Arteixo. Un enlace que, en la primera jornada tiene tan solo 50 invitados, para que la ceremonia civil discurra en un ambiente íntimo, pero que en la segunda se espera a unos 400 invitados.

Nadie quiere perderse la que ya ha sido etiquetada como la gran boda del año en España. Seguramente, Eugenia Silva, en cuyo cumpleaños se conoció la pareja, esté en la lista de los que han recibido la invitación, pero hay un nombre que no tenemos tan claro que haya sido inscrito en la misma.

Hablamos de su hermana mayor, Sandra, con la que varios medios coincinden en que no hay una relación fluída. Nunca se las ha podido ver juntas en público y, hace un par de meses, 'La Otra Crónica' ponía de relieve que entre ellas no hay relación de ningún tipo, llegando a sentenciar que "no cruzan palabra".

Habrá que esperar a mañana para saber si realmente Sandra se pierde el enlace. Y para descubrir a qué otros rostros echamos de menos en lo que promete ser un fiestón por todo lo alto.

