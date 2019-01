3 ene 2019

Desde que Elena Tablada se sentara en 'Viva la vida' a finales de septiembre y asegurase que su relación con David Bisbal era "insostenible", han entrado en una guerra que no parece encontrar el freno. No cesó en 2018 -salvo esa breve tregua que el cantante concedió para que su hija pudiera ir a la boda de su madre- y no tiene pinta de que cese próximamente.

Ahora, el almeriense ha publicado un mensaje de bienvenida al 2019 a sus seguidores y, la primera de las frases, ya ha sido identificada por muchos como una clara indirecta a Elena. Una 'pullita' con la que desahogarse de muchos de los problemas que pudiera haberle ocasionado la diseñadora.

"¡Mucha gente arruina el presente por algo del pasado que no tiene futuro! Lo que quiero decir con esto es que algunas cosas no se pueden cambiar pero si podemos estar más preparados para el futuro. ¡¡Ánimo mi gente, este año 2019 será espectacular!!", se puede leer al lado de una foto de él mismo

Para él, 2019 será el año en que se convierta en padre por segunda vez. Hace un par de meses, Bisbal y la mujer que se convirtió en su esposa el pasado verano, Rosanna Zannetti, anunciaron que la cigüeña les visitaría. Y ya han publicado fotos y vídeos mostrando cómo está siendo esa espera.

Pero también tendrá que hacer una visita a los juzgados. Elena sentará en un juicio al que fuera el chófer de Bisbal durante el tiempo que estuvieron juntos, y el artista tendrá que ir a testificar por las palabras que el exempleado pronunció en una publicación y que dejaban a Tablada en muy mal lugar.

