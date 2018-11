20 nov 2018 anabel unamuno

mientras michelle obama empezaba a llenar estadios en un tour promocional digno de una auténtica estrella del rock, su esperadísima biografía llegaba a las librerías norteamericanas. Y sus memorias, que serán un 'best seller' garantizado, no han defraudado. Al fin y al cabo, 'Becoming' es la conmovedora historia de cómo la tataranieta de un esclavo llegó a la Casa Blanca y se convirtió en una de las primeras damas más queridas de la historia de Estados Unidos. En ellas, Obama repasa su infancia de clase media en un "estrecho apartamento de Chicago" o el momento en el que conoció a un joven y ambicioso Barack Obama en un despacho de abogados de la ciudad. Ella era su mentora; él, el recién llegado. "En cuando me permití a mí misma sentir algo por Barack, los sentimientos se amontonaron: una explosión de lujuria, gratitud, satisfacción, asombro…". Pero aunque su matrimonio siempre ha sido objeto de admiración, la primera dama se sincera por primera vez en sus memorias sobre sus peores momentos. "La producción de óvulos es limitada. Me di cuenta de eso cuando tenía 34 o 35 años", escribe.

A los problemas de fertilidad de la pareja, se sumó un aborto espontáneo. "Me sentí perdida y sola. Entonces, no era consciente de que era algo que sucedía con relativa normalidad". De hecho, Obama confiesa que sus dos hijas, Malia y Sasha, nacieron gracias a la fecundación in vitro. Durante la misma época, el matrimonio acudió a terapia de parejas para solucionar sus problemas. Él ya tenía una carrera prometedora como senador del estado de Illinois, mientras ella estaba tenía que administrarse las inyecciones del tratamiento de fertilidad en su casa. "A nosotros la terapia de pareja nos funcionó para entender cómo hablar de nuestras diferencias. Mucha gente joven lo pasa mal y quiero que sepan que Michelle y Barack Obama, que tienen un matrimonio estupendo y que se quieren el uno al otro, tienen que trabajar en su matrimonio. Y recibimos ayuda cuando lo necesitamos".

También utiliza las páginas de su libro para cargar contra Donald Trump por la batalla de acoso y derribo que durante años el magnate dirigió hacia Barack acusándole de haber falsificado su partida de nacimiento. "¿Qué hubiera pasado si alguien mentalmente inestable hubiera conducido hasta Washington con un arma cargada? ¿Qué hubiera sucedido si esa persona hubiera ido directamente a por nuestras hijas? Donald Trump, con sus vociferantes e insensatas insinuaciones, estaba poniendo a mi familia en peligro. Y por eso, nunca le perdonaré". Además, Obama reitera que conquistar la Casa Blanca no entra ­(ni entrará) en sus planes. "Nunca he sido fan de la política. Y mi experiencia de los diez últimos años ha hecho muy poco por cambiar eso".

Imelda Marcos, condenada

Tiene 89 años y, en el imaginario colectivo, Imelda Marcos sigue siendo la extravagante primera dama filipina que llegó a tener una colección de más de mil pares de zapatos. Ahora, un tribunal anticorrupción filipino la ha condenado a 42 años de prisión por varios delitos durante su etapa como gobernadora de Manila, entre 1975 y 1986. A través de varias fundaciones con sede en Suiza, la exprimera dama ocultó miles de millones de dólares de dinero público en el paraíso fiscal. Aunque un juez filipino emitió una orden de arresto contra ella, es probable se libre de la cárcel. Aún puede recurrir la sentencia a un tribunal superior y se prevé que el proceso se prolongue durante años. De hecho, el caso que acaba de fallarse se inició en 1991. Marcos fue la esposa de Ferdinand Marcos, el dictador que gobernó Filipinas entre 1965 y 1986 y que, durante una década, estableció la ley marcial en el país asiático. Se cree que la familia llegó a ocultar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de dinero público en cuentas en el extranjero durante su mandato. También acumularon joyas, propiedades en Los Ángeles o Nueva York y obras de arte. Y zapatos, muchos zapatos…

Reunión de 'first ladies'

Se cumplía el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial y los principales líderes internacionales se dieron cita en París para celebrarlo. La agenda de actos era exigente: cena de gala en el Museo de Orsay, almuerzo para las primeras damas en Versalles y acto de homenaje final en el Arco del Triunfo. Al tratarse de un acto solemne, las first ladies se ciñeron al look más sobrio y protocolario, sin renunciar al glamour. Destacó, como no, Melania Trump, con un vestido gris con maxilazo en el cuello. La anfitriona, Brigitte Macron, se cambió tres veces de outfit en una sola jornada. Y Begoña Gómez se decantó por un conjunto dos piezas en color azul cielo.

