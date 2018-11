21 nov 2018

Dentro de las tareas de las 'influencers' está la de mostrar a sus seguidores imágenes de su vida cotidiana -o de lo que consideren oportuno-. Y Chiara Ferragni consideró ayer mostrar una foto en ropa interior posando delante de un espejo. Algo que, a algunos, no les ha parecido pertinente...

Sí, porque del otro lado de la red están los 'followers' que, cuando son simplemente eso, son inofensivos, pero que pueden convertirse en esos temidos 'haters' que busquen el más mínimo resquicio para atacar a los famosos y juzgar su manera de vida.

Chiara lo ha vuelto a experimentar. Aunque, quizás, lo que no se esperaba es que la crítica llegase por parte del diseñador Roberto Cavalli. "¡¡¡Estás anunciando tu ombligo!!! ¿Quién te crees que eres? ¡Solo eres una máquina de dinero! No hay espontaneidad ni amor en lo que haces", eran sus palabras.

Las mismas a las que contestaba el marido de Chiara, Fedez, preguntándole si estaba de broma. ¿Se quedó callado Cavalli? No. "Fedez, ¡estoy bien! ¡Famoso y limpio para decir lo que pienso! Eres bueno, te aprovechas demasiado de este juego que no es para vender... sino un pasatiempo para evitar incluso a los que no lo hacen. Luego compra ropa con nombres grandilocuentes (como el mío)... con quien Chiara anuncia... usándolos... BRAVA los usa bien... pero esta vez sacó el pie de la pasarela", zanja Roberto.

Estamos más que convencidas de que Cavalli no va a llamarla para que pasee sus diseños sobre esa pasarela de la que dice ha sacado los pies. O sí. Veremos si el debate va más allá o si acaban haciendo las paces y colaborando en un futuro.

