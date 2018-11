23 nov 2018

No fue una de los programas más fáciles para 'Gran Hermano VIP'. O al menos no para Suso Álvarez. El concursante veía como su pareja, Aurah Ruiz, se iba y le dejaba prácticamente solo. Aunque la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' afirmó que su relación fuera de Guadalix será casi imposible, ambos se guardan un gran cariño.

Tras despedirse, Aurah contestaba en plató a las preguntas y acusaciones tras dos meses dentro de la casa de 'GH VIP'. Después de unos minutos hablando de su bonita relación y con la madre de Suso delante, Jorge Javier Vázquez no tuvo reparos en afirmar que el concursante es machista.

"Aurah, hemos visto cosas de vosotros dos que son realmente muy cutres y chuscas. Es que no se pueden aplaudir este tipo de comportamientos porque si no, no avanzamos. Son cosas que creo que están totalmente superadas. Como los consejos que él te da, que tú le aceptas esa manera de relacionaros tan machista, tan profundamente machista", comenzaba.

Pero esto no era todo. El presentador tenía aun más que decir: "Mira Merche, te digo una cosa: el machista lo es en una casa y en un campo. No por estar en una casa uno deja de serlo. En su caso yo creo que es una falta de formación brutal. Se ha equivocado muchas veces, pero yo creo que con una buena educación y una buena formación, todos esos pensamientos que él tiene ahí instalados se irán. Que yo no entiendo de dónde los ha sacado porque vive en una casa con mujeres, pero vaya que lo mismo los ha sacado de los bolos y las discotecas", concluía Jorge Javier.

Lo que está claro es que el extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' tendrá que dar muchas explicaciones al salir de la casa de 'Gran Hermano VIP'.

