25 nov 2018

Las palabras de Kiko Matamoros durante el 'Deluxe' no solo hirieron a Makoke, también se ganó más de un enfrentamiento con el resto de sus compañeros, especialmente con Lydia Lozano.

Drante la intervención en directo de Matamoros, Lydia Lozano le reprochó que no debería haber dicho a Makoke que le fue infiel porque ella lo fue en el pasado. "Tú no eres la persona más adecuada para hablar de ello porque has hecho lo mismo", fue la respuesta de él.

Ante esto, Lydia Lozano se levantó entre gritos, perdiendo completamente los nervios. "Me has llamado traicionera muchos años y sabes que me he callado mucho. Habla de los hoteles donde has estado. Te digo la hora, te digo con quién y mientras tú mujer en la discoteca de enfrente y no lo he dicho nunca", ha afirmado entre gritos.

"Lydia, te va a dar algo, tranquila", le dijo Mila Ximénez. Y es que, está claro que Kiko Matamoros es el único que consigue sacar la peor parte de la colaboradora. "Este tío nos está insultando. No nos tomes el pelo, que tú no pagas. ¿Cómo pagas?", le ha seguido gritando.

