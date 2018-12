7 dic 2018

Compartir en google plus

Si hay dos mujeres que hayan dado juego con sus broncas en la casa de 'GH VIP', esas son Mónica Hoyas y Miriam Saavedra. Las dos ex de Carlos Lozano protagonizaron anoche la cara y la cruz de las emociones que se vivieron en la gala del 'reality'.

Mónica no pudo contener las lágrimas en el plató, tras ser expulsada, cuando le pusieron los vídeos en los que se veía cómo Carlos había cargado contra ella durante el tiempo que ha estado en la casa de Guadalix de la Sierra. Se rompía a llorar delante de Jorge Javier Vázquez ante lo que creía una injusticia, puesto que ella sí defendió al padre de su hija cuando entró en el concurso, hace un par de años.

Miriam vivió una noche más dulce. Se convirtió en finalista del espacio de Telecinco y, además, realizó una confesión a cámara en forma de declaración de amor que nos hace intuir que este triángulo amoroso va a seguir dando muchas tardes de contenido a 'Sálvame'.

Todo surgió cuando a Saavedra se le preguntó si volvería con Carlos. "Esa pregunta me la he hecho muchas veces. Sí, pienso en Carlos y me acuerdo de él, pero de una forma distinta. Han pasado muchas cosas", comenzaba su respuesta.

Y era el momento en el que lanzaba el bombazo de la noche, si bien nos podíamos imaginar que, en su corazconcito, aún le tiene guardado un sitio especial: "En estos momentos no tengo ni idea de lo que voy a hacer… Sí, pienso que sí sigo enamorada de él, aunque no estoy segura".

¿Será correspondida por Carlos?

Más noticias de Miriam Saavedra...

- 'GH VIP': ¿Escupió Mónica Hoyos en la tostada de Miriam Saavedra?

- Así era Miriam Saavedra antes de sus operaciones estéticas

- La muestra de que Miriam Saavedra está plagiando sus frases de 'GH VIP'