24 ene 2019

Obviamente, Sofía Suescun no sabe que Kiko Matamoros tiene ya el corazón ocupado -a no ser que su confianza fuese tal, que se lo contara antes de que la joven entrase en la casa de 'GH Dúo'-. Ella fue a quien se apuntó como conquista del colaborador de 'Sálvame' poco después del separación de él de Makoke.

Durante más de un mes, se habló de la posibilidad de que hubiese surgido el amor entre ellos. Incluso, Kiko concedió alguna entrevista en la que decía, sin rodeos, que no le importaría empezar algo con la navarra... que le veía como un padre.

Tanto jugaron al despiste, que nos mareamos. Pero, ¿cómo fue esa historia? ¿Qué paso realmente? Ayer, Sofía se confesaba dentro del 'reality' en una conversación con Ylenia Padilla y Carolina Sobe, dejando al descubierto cómo fue hacer frente a la ola de informaciones que surgían sobre ellos.

Era Sobe la que se encargaba de empezar a tirar del hilo, preguntándole a su compañera cuándo había entrado en su vida Matamoros. "En septiembre se habló un poco y ya está. Coincidimos en una gala y ya…", decía sin parecer querer entrar en más detalles.

Sofía Suescun habla de qué pasó entre ella y Kiko Matamoros. pinit telecinco.

Pero ahí estaba Ylenia para seguir indagando: "Yo lo veía empezar, la verdad. Me llamaron de ‘Sálvame’ y todo para preguntarme, pero dijo que no sabía nada. Pero ya había visto ahí un tonteaco que flipas. No por tu parte, más por la de él".

Ante el silencio de Suescun, era Carolina la que entraba en escena de nuevo: "Viniste a decirme: 'Es que tía parece que le guste que estén diciendo estas cosas y que me hace estas cosas para luego poder hablar'".

"¿Ah sí? ¿Te dije eso? Fue a raíz de un bolo más que nada. Kiko Matamoros tiene su edad, pero ya les gustaría a muchos. A mí cuando salió lo de Kiko, flipas con lo que me ofrecían y dije que no a todo. Es una mierda porque me daba rabia porque por esa diferencia de edad ¿es que no me puedo llevar bien con él, tío?", manifestaba Sofía.

La encargada de zanjar esta conversación con una reflexión lapidaria era Sobe: "Ya, es que se lo llevan todo al plano sexual o sentimental o interés. Si lo has hecho, bien por ti y si no lo has hecho porque no te ha apetecido y no te ha dado la gana, también bien".

Que cada uno saque sus conclusiones, pero da la sensación de que, más allá de ese tonteo que todos vimos, no hubo nada de nada entre ellos.

