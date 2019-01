8 ene 2019

Compartir en google plus

No hemos aclarado aún qué es lo que ha habido -si es que ha habido algo- entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun. Porque ella lo ve como un padre, pero él realizó unas declaraciones en las que decía que no le importaría llegar a más, que no se sabe muy bien si eran sarcasmo puro o estaba lanzando la caña.

Lo cierto es que ayer, con Maite Galdeano en plató -aquí, su nueva imagen tras retocarse la cara-, 'Sálvame' puso unas imágenes de los pasillos de Telecinco en las que se les podía ver, de nuevo, tonteando. Una grabación que recordaba a ese flirteo durante uno de los debates de 'GH VIP' hace un par de meses.

Lo que llamó la atención del vídeo fue que, en un momento determinado, y tras haberse dejado abrazar por Kiko, la joven le apartaba las manos, quizás pensando que el juego terminaba ahí. Porque parece que para la navarra esto es solamente eso: un juego.

A la derecha, Kiko abrazando a Sofía en un fotograma del vídeo emitido por 'Sálvame'. pinit

A punto de entrar en la casa de 'GH Dúo' con Alejandro Albalá como pareja -de concurso, que romper, rompieron hace tiempo... aunque con ellos, nunca se sabe-, Suescun sigue copando titulares por sus amores, desamores y este tipo de estrategias que con las que no sabemos a dónde quiere ir a parar.

De lo que no cabe la menor duda es de que será una de las que más batalla prestará dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, no obstante, es la reina de los 'realities' en España.

Más noticias de Sofía Suescun...

- Sofía Suescun estrena su 'reality': 'Los mundos de Sofía'

- Así canta de verdad Sofía Suescun

- Sofía Suescun duramente criticada por su "vergonzoso" 'playback' en pleno directo