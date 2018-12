5 dic 2018

Suso Álvarez ya es finalista de 'Gran Hermano VIP'. El concursante comenzó esta aventura como un compañero más pero lo cierto es que de esta aventura ha conseguido enamorarse. Lo que no sabemos es si su relación con Aurah Ruiz dudará fuera.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha tenido bajones en algunos momentos del programa, sobre todo cuando su madre le visitó y le dejo muy claro que tenía que cambiar de actitud para llegar a la final. Aunque ahora se encuentra a gusto dentro de la casa de Guadalix, tiene muchas ganas de salir.

Las horas ahí dentro se hacen muy largas. Tanto, que Suso ha querido cambiar de 'look' y confiar en su compañero Asraf para que, durante unas horas, sea su peluquero. Ha dicho adiós al tupé tan característico que tenía. Luce ahora un corte de pelo que según él mismo ha dicho, "Me hace empotrador". "Madre mía, me veo guapísimo", afirmaba.

