El pasado mes de octubre, Selena Gomez se retiraba de las redes sociales para centrarse en sí misma y en su trabajo. La cantante y actriz sufrió una crisis emocional que la llevó a internarse para superarla y, ahora, parece estar de vuelta. Y con mucha fuerza.

Si ayer les contábamos cómo había contestado, con contundencia, a las críticas por su físico, hoy es noticia que ya está lista para volver a la actividad profesional. Ha sido la marca deportiva Puma la que ha mostrado ha Selena, rodeada de amigas, en unas vídeos que forman parte de la campaña promocional de su nueva línea de ropa.

Se trata de SG x PUMA Strong Girl, una colección que llegará próximamente y para la que ha querido rodearse de esas chicas que consiguen que ella sea fuerte: sus amigas -entre las que no están Demi Lovato, que acaba de hacerle 'unfollow' por hablar de su sobredósis-. Quienes la rodean en esta campaña están Theresa Marie Mingus, Connar Franklin, Raquelle Stevens, Courtney J. Barry y Caroline Franklin.

No sé qué haría sin mis amigas. Ellas me han salvado la vida"

En el vídeo que ha mostrado Puma en Instragram, Gomez sentencia: "Mis amigas, que son parte de esta sesión de fotos, todas tienen diferentes tipos de cuerpo. Es hermoso poder verlas usar cosas que las hacen sentir bien. No sé qué haría sin mis amigas. Ellas me han salvado la vida, han estado ahí para mí en las buenas y en las malas. Me inspiran muchas mujeres, amo a las mujeres".

"Todos los días trato de tener fortaleza. Quería crear una colección que hiciera que las mujeres se sientan atractivas, empoderadas y fuertes. Amo cada pieza que he diseñado y espero que inspire a otros a encontrar su 'chica fuerte' interior", asegura la cantante sobre esta colección con la que vuelve, efectivamente, con fuerza.

