15 ene 2019

Para Selena Gomez 2018 ha sido un año lleno de dificultades. Por eso, respira aliviada ahora que ha quedado atrás. El pasado, fue el año en el que tuvo que ser internada para poder hacer frente a una crisis emocional. Una especie de rehabilitación para volver con más fuerza. De hecho, ya lo demostró contestando a los que criticaron, hace un mes, unas fotos suyas en bikini.

Ahora, dos semanas después de comernos las uvas, ha querido agradecer en las redes sociales el cariño que ha recibido durante todos estos meses a sus seguidores. Esos que han enloquecido con su primer 'post', tras encontrar el equilibrio, en el que se dirige a ellos.

daros las gracias por vuestro amor y apoyo

"Hace mucho tiempo que no escuchabais nada de mí, pero he querido desearos un feliz año y daros las gracias por vuestro amor y apoyo. El año pasado fue, definitivamente, un año de autorreflexión, cambios y crecimiento. Son siempre estos cambios los que te muestran quién eres y qué eres capaz de superar", escribe la cantante.

"Creedme, no ha sido fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y espero este año que tenemos por delante. Amor para todos", añade, provocando una oleada de 'likes' que no son sino un respaldo más para no volver a caer en el pozo.

Selena ya se había mostrado, en una campaña publicitaria, rodeada de sus mejores amigas, demostrando que había encontrado el camino después del punto y seguido que estaba dispuesta a hacer en su vida. Ahora, estas palabras con las que rompe su silencio, lo corroboran.

