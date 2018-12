2 dic 2018

Isabel Pantoja lo ha vuelto a hacer. Hace más de dos meses que la tonadillera hizo una llamada telefónica en directo a 'Sálvame' para hablar de su hija Chabelita. Una llamada histórica que rompía con el silencio de la cantante. Después llegaron dos intervenciones más, la última para enviar un mensaje de apoyo a Isa durante su estancia en 'GH VIP'.

Recelosa de su vida privada, parece haberle cogido el gusto a entrar en directo. Ahora lo ha hecho por su hijo Kiko Rivera, que tras haber superado su depresión, ha visitado el programa 'LandRober' para promocionar su último tema, 'Mentirosa'.

Lo hizo para mandarle todo su apoyo pero también para recordarle lo complicado que fue para ella sacarle adelante sola. "Si le decía no me gustan los pendientes, se ponía pendientes. Si decía que no me gustan los tatuajes, se hacía un tatuaje...", "Me ha hecho pasar las de Caín", explicaba Pantoja.

Además aprovechó para lanzarle un par de piropos a su nuera Irene Rosales: "Irene tiene el corazón igual de bueno que él, alta, guapa, maravillosa, y me ha dado a dos nietas maravillosas que son lo mejor del mundo". ¿Cuál será la próxima llamada?

