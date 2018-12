10 dic 2018

No hay boda. Al menos, de momento. Así lo ha sentenciado Cristiano Ronaldo en una entrevista en el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'. Aprovechando que tenían al delantero de la Juventus de Turín delante, le preguntaron también sobre su vida privada -esa que parece estar abriendo al gran público cada día con una mayor naturalidad-.

Concretamente, sobre los rumores de una posible boda con Georgina Rodríguez, que comenzaron tras una escapada romántica de la pareja en la que ella lucía un anillo que, desde Portugal, dieron por sentado que era de compromiso.

Ahora no está en mis planes"

Pues bien, ahora tenemos la respuesta del portugués. "En el futuro no sé si sucederá, pero ahora no está en mis planes", ha sentenciado, dejando claro que no tiene idea de darse ese 'sí, quiero' de manera inminente. O, al menos, que si va a hacerlo, no será anunciándolo a bombo y platillo.

El ex del Real Madrid también ha confesado que tiene por costumbre ir a la iglesia y agradecer a Dios por lo que tiene y por proteger a los suyos. "Voy todas las semanas a la iglesia. Todas las semanas. Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. No pido nada, gracias a Dios lo tengo todo, simplemente le agradezco que proteja a mi familia y a mis amigos", revela.

De lo que no hay ni media palabra a lo largo de la charla periodística es de el caso de presunta violación que tiene sobre la mesa. Él se ha defendido por activa y por pasiva, desmintiendo que sea cierto y manteniendo su inocencia. Sin embargo, la pasada semana salían a la luz unas declaraciones en las que, presuntamente, admitiría el abuso sexual.

