6 dic 2018

Mila Ximénez no ha podido más y ha explotado. La colaboradora de 'Sálvame' ha roto a llorar después de haber recibido un duro mensaje por parte de María Teresa Camposy un comentario de Carmen Borrego.

Todo ha ocurrido tras la extensa entrevista que Carmen Borrego concedió a Mila Ximénez para la revista 'Lecturas'. En ella, la hija pequeña de María Teresa Campos confesaba los complicados momentos que ha atravesado el clan por la enfermedad de Terelu Campos.

Parece que esa entrevista no ha gustado a María Teresa Campos, que ha acusado la colaboradora de hacerle daño a ella y a sus hijas. Sin entender muy bien lo ocurrido y afirmando que siempre ha mostrado su apoyo a Terelu, Mila afirmó que no volvería a trabajar más con ninguna de las Campos por "ser siempre un problema".

No me compensa ver sufrir a Terelu"

Durante el último programa Mila Ximénez no ha podido más y se ha venido abajo, llorando sin parar en el arranque de 'Sálvame'. Aunque en un inicio no ha querido explicar qué es lo que le ocurría, finalmente se ha sincerado con Carlota Corredera. "No me compensa ver sufrir a Terelu. No sé qué ha pasado. Me he leído la entrevista y no lo entiendo", ha afirmado, y ha proseguido: "No entendí el mensaje de Teresa. Lo tuve que leer una vez y otra vez".

Su enfado con Carmen Borrego

Tras sus lágrimas, más recuperada, Mila Ximénez muy enfadada mandó un mensaje a Carmen Borrego: "Hay cosas por las que yo no paso. Creo que este mundo nos enloquece un poquito a todos. Si tú eres capaz de decirle a alguien que la percha de tu entrevista era tu pérdida de peso, tienes un serio problema", ha afirmado, y ha añadido: "Tu pérdida de peso me importa una mierda".

La colaboradora ha mandado un impactante y claro mensaje a la hermana de su compañera que puede ser tomado como una declaración de guerra: "Tú puedes tener un papel en televisión, pero nunca serás ni Terelu ni María Teresa. En ningún momento de la entrevista me paraste".

Más noticias sobre Carmen Borrego...

- La impactante confesión de Terelu Campos en 'Mi casa es la vuestra'

- El espectacular cambio de look de Carmen Borrego

- Carmen Borrego rompe a llorar al hablar de su primer matrimonio