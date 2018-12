6 dic 2018

Hace solo una semana que María Villar, exconcursante de 'OT 2018', se convirtió en el centro de la polémica después de que su novio Pablo dijese afirmase en su reencuentro que echaba de menos su culo y que, a su salida, lo que estaba deseando hacer con ella era "follar, follar y follar".

Sus polémicas declaraciones plagaron las redes sociales. Él se defendió y ella bromeó con no responder a los mensajes de sus seguidores porque estaba "follando". Sea como sea, parecía que ese huracán se había apaciguado. Pero no.

Roberto Leal, de manera discreta y educada, ha querido dar un toque de humor a la situación y lo ha hecho durante la gala 11. Ha sido tras la actuación de Sabela. La joven, que estaba nominada, se reencontró con su chico sobre el escenario tras su interpretación. La pareja se fundió en un cálido abrazo, algo que recordó a la situación vivida en la anterior gala.

"¿Qué te gustaría decirle?", le preguntó Roberto Leal. "Que esté tranquila. Primero, muchas gracias por elegir esta canción para hoy porque tú sabes lo que significa. Segundo, disfruta de todo esto y que enamores a toda esta gente igual que me enamoraste a mí", respondió él. Fue entonces cuando el presentador afirmó irónicamente: "Te voy a hacer una pregunta que me gusta siempre hacer que es... qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de... Ay, no, no".

Las risas llenaron el plató porque tanto Sabela, como su novio, como el público que se encontraba allí, entendieron rápidamente la indirecta del presentador al novio de María Villar. ¿Cómo se lo habrán tomado ellos?

