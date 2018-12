21 dic 2018

La semana pasada, justo un día después de que vieran la luz las fotos de Alba Díaz con su pareja, Javier Calle, un joven marbellí desconocido para el papel couché, asistí a una ‘masterclass’ de cocina liderada por Paco Roncero e invitada por mi querida Belén Lacalle, directora de comunicación de Land Rover.

Allí coincidí con Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su dulce mujer, Virginia Troconis. A él no le vi preocupado por la situación de su hija Alba, fruto de su matrimonio con Vicky Martín Berrocal. La adora como a sus otros dos hijos y está pendiente de ellos como no podía ser de otra forma viniendo de un hombre que se ha pasado media vida esperando que su padre le de un abrazo.

La pobre Alba ha pasado de ser la amiga universitaria de Froilán con aspiraciones de ‘influencer’ a una rompe matrimonios que llena de titulares machistas revistas y programas.

Una vez más esta sociedad ve como un triunfo que un hombre comience una nueva relación y culpabiliza a la mujer de algo que atañe a las dos partes por igual. Querida Coki (que es como se llama la tercera en discordia, una joven andaluza con pedigrí que dice que no quiere protagonismo y ha enviado hasta un comunicado), entiendo tu frustación. A nadie le gusta que le abandonen e imagino que habrías puesto ilusión en tu matrimonio pero hay que asumir que algo habeís hecho mal los dos, él y tú.

En estos casos es mejor pasar página –Javier ya lo ha hecho– y no culpar a Alba de algo que no hubiera sucedido si tu ex no hubiera querido. No hay que linchar a Alba por ser popular y menos aún cuando estábamos ansiosos por dar la bienvenida a nuevas generaciones de rostros populares. Han llegado pisando fuerte e igual habría que decirles que aflojen un poco, porque esto es una carrera de fondo y si no que se lo diga a las reinas Presyler y Bordiú, aún activas sentimentalemente y que también han sido juzgadas por sus relaciones y los tiempos que han manejado.

A veces pienso que hemos vuelto a la posguerra cuando la gente se escandaliza porque alguien se vaya con su mejor amigo/a. Y ¿cuántos casados son infieles? En las relaciones ya no existen reglas ni tiempos eso se acabo con la ‘Guía de la Buena Esposa’ (1953) donde venían las 11 reglas para hacer feliz a tu marido y nosotras, unas esposas felpudo. Por favor, lo de Coki lo sufren todas las semanas alguna pareja anónima. Si vamos de modernos, seámoslo para todo.

