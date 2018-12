10 dic 2018

A Mónica Hoyos no le ha sentada nada bien que la expulsaran de 'GH VIP' antes de la final. Su concurso ha estado empañado por la presencia de Miriam Saavedra, la exnovia de Carlos Lozano. Las peleas y enfrentamientos contínuos durante más de dos meses han provocado que Mónica quiera ahora abandonar la televisión.

Sin embargo, anoche junto a Sandra Barneda en el 'Debate de GH VIP', aseguró que Miriam Saavedra y Carlos Lozano han sido culpables del nefasto concurso que ha hecho: "Yo entro en el concurso y nada más empezar viene mi ex y pasa esa situación tan desagradable. Para mí eso fue un antes y un después".

Aunque no quiso mencionar prácticamente a Miriam, aseguró que fue la culpable de separar a su hija de Carlos Lozano: "Miriam ha hecho un trabajo muy bueno para separarlo de mí y de otras personas". Y añade: "Los dos tienen parte de culpa, no se la voy a echar solo a ella… El dolor que siento no es hacia mí, sino hacia otras personas", concluye.

Por el momento, Mónica Hoyos seguirá acudiendo a los platós de televisión hasta que el concurso llegue a su final. No obstante, sus deseos de abandonar la televisió por una temporada podría hacerse realidad.

