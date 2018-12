9 dic 2018

Vanesa Romero es una mujer de éxito. No solo es una de las actrices televisivas más mediáticas de nuestro país por su papel en 'La que se avecina'. También triunfa en las redes sociales desde que, hace unos años, creó su propio canal en Youtube para compartir con todos sus seguidores su estilo de vida.

Una vida plena que ha forjado tras una infancia dura en la que sufrió 'bullying' en el colegio. La actriz se sinceró con Emma García durante su entrevista en 'Viva la vida' y relató todos los problemas que esto le ocasionó: "Sufrí acoso escolar en quinto de EGB. Me cambiaron de colegio y me volvió a pasar lo mismo. Hay un momento en el que te preguntas por qué me pasa esto, por qué me quieren pegar, por qué soy yo la rara".

Un terrible episodio en el que, según Vanesa, su familia fue su apoyo más fuerte: "En todo momento me apoyé en mi familia y me expresé. Con los años colocas las cosas en su sitio y piensas que, a lo mejor, el hecho de destacar en algo, como ser más estudiosa o tener los ojos muy claros, incomoda a los demás".

Además confesó, que esto le ocasionó graves problemas de inseguridad y autoestima que no superó hasta los 30 años. "Tuve una adolescencia complicada y los 20 tampoco fueron muy allá... A partir de los 30 empecé a encontrarme. Me di cuenta de que me enfocaba en pensamientos negativos", explicó.

Actualmente ha dejado atrás esta etapa y asegura ser feliz. En su libro 'Reflexiones de una rubia' plasma todos sus pensamientos más positivos con los que espera "ayudar a mucha gente" para enseñar que se puede seguir adelante y que los sueños se pueden cumplir.

