10 dic 2018

La polémica del estilista y su denuncia al fotógrafo Xevi Muntané vuelve a salir en redes. Aquel que se declara insolvente, sigue haciendo portadas, y Pelayo se cansa de esperar que le pague lo que le debe. Esta vez la publicación ha sido en Instagram, en vez de en Facebook, y Xevi no se ha pronunciado al respecto.

En su story, Pelayo, no se cortaba nada y exigía al fotógrafo que le pagase: "El fotógrafo que la ha hecho (refiriéndose a una portada de revista), Xevi Muntané, todavía me debe 8 000 euros de un juicio que le gané hace años por insultos y calumnias. Todavía no he cobrado porque se declara insolvente, pero claramente está trabajando. Xevi, pá-ga-me!". Y así cerraba su story al más puro estilo Belén Esteban, exigiendo que fuese de una vez indemnizado.

Story de Pelayo Díaz en el que exige a Xevi Muntané que le pague los 8000€ que le debe de su indemnización. pinit

Toda la polémica estuvo servida principalmente en Facebook, en una publicación que el fotógrafo borró. En la publicación se atrevía a llamarle de todo, incluso trepa, y Pelayo no dejó que esto pasase desapercibido. Denunció los insultos que Xevi le propició en público. Las redes sociales son un arma de doble filo, y no es la primera vez que el estilista de 'Cámbiame' habla en sus stories de los insultos y los comentarios fuera de lugar en sus post.

En su momento, en la misma línea de la raíz de los acontecimientos, Xevi Muntané publicó la sentencia en su muro de Facebook y seguramente Pelayo, cuando sea indemnizado con los 8000 euros que le debe el fotógrafo, también lo publique en uno de sus muros.

Más noticias sobre Pelayo Díaz

- El problema que impide a Pelayo Díaz ser padre

- La esperada foto de los looks de Pelayo Díaz y Andy McDougall en su boda

- Dulceida enseña un pezón en la boda de Pelayo Díaz y Andy McDougall