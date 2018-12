14 dic 2018

Aun en uno de sus mejores momentos en su relación con The Weeknd, Bella Hadid está recibiendo aluviones de críticas por todas partes. El último proviene de una campaña que protagoniza la modelo junto a otras celebridades, y deja ver su extrema delgadez.

"Por favor borrad este vídeo" es uno de los lemas de los comentarios del vídeo que ha publicado Bella en su perfil y en el de Love Magazine. Las críticas se centran en que "no hay hueso de Bella Hadid que no se vea". Se sorprenden con el estado de la modelo, pero también ha encontrado un hueco para sus defensores. Aquellos que entienden lo que muestra Bella dicen que estar delgada no es sinónimo de mala salud.

Las imágenes pertenecen a un proyecto audiovisual lanzado a través de Youtube y las palabras de Bella no acompañan con lo que le responden sus seguidores. "Cuando me sentí más bella fue en los últimos dos años, cuando mi salud estaba en su mejor momento ... Me sentí muy cómoda en mi propio ser, en lugar de buscar a la persona que debería ser a través de los demás", dice la modelo en el pie de foto.

Y no es lo único que se habla de la pequeña de las Hadid. Netflix estrena un documental del famoso gran festival que nunca tuvo lugar, pero que algunas famosas como Bella se vieron implicadas. Lo que prometía ser la fiesta del año y hacerle la competencia a Coachella fue un auténtico desastre en una isla casi desierta. Y ahora Netflix se encarga de recordarlo y hacer un documental que promete muchas risas.

