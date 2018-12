11 dic 2018

¿Estamos asistiendo a la enésima vuelta de María Jesús Ruiz con José María Gil Silgado? No. Pero sí que es cierto que la expareja ha pasado el fin de semana del pasado puente junta en Lisboa. Era la ex Miss quien lo contaba ayer en el plató de 'Sálvame', con total franqueza y sin esconderse.

"No hemos compartido lecho, pero sí viaje y comidas. El viaje lo ha pagado Gil Silgado, pero no hay posibilidad de volver con él. Teníamos que solucionar temas del extranjero... Había un asunto profesional que tenía que arreglar... Solucionar cosas que a mí me perjudicaban", eran sus palabras mientras colaboradores trataban de salir de su asombro.

Al parecer, tenían que abordar un tema legal y María Jesús acababa por reconocer que, tratar un tema de esa índole en un fin de semana en Lisboa no había sido la mejor de las decisiones. "Ha sido un error", sentenciaba, pero dejando claro que no ha pasado nada entre ellos durante este viaje.

María Jesús Ruiz explica en 'Sálvame' los motivos de su viaje con Gil Silgado a Lisboa. pinit

La expareja, que tiene una hija en común, ha protagonizado desencuentros y reconciliaciones, con acusaciones en uno y otro sentido más que duras. Ahora, les quedan por limar unos flecos de negocios que Ruiz no dejaba claro si habían quedado zanjados en este envite.

