18 dic 2018

Inés Sentmenat y Paloma Tey, amigas y socias desde hace años, son las creadoras de los bolsos que cautivan a famosas como Naomi Campbell, Elle MacPherson, la Reina Letizia o Amaia Salamanca.

'All We Love' es el nombre elegido por estas dos emprendedoras que buscan expandirse internacionalmente y que sus bolsos los lleve todo el mundo. En esta ocasión, Inés nos abre las puertas para que conozcamos no solo su vida profesional, sino también detalles de su vida familiar.

Corazón Me interesa mucho su trabajo, pero también su relación con los animales. Veo que, además, colaboran en su campaña publicitaria.

Inés Sentmenat Colaboran conmigo. Pero en mi casa, desde niña, siempre hemos tenidos perros y, recién casada, lo primero que hicimos mi marido y yo fue comprar uno.

C. ¿Cuántos perros tiene ahora?

I. S. Tengo dos, Pulga que tiene 17 años y la considero como mi primera hija, y Menta que tiene tres añitos y le hace de guía, porque la mayor está casi ciega y sorda. Su llegada le ha hecho mucho bien, le anima.

C. ¿Qué raza son?

I. S. Jack russel, es una raza que me encanta. Son perros muy listos, divertidos, fáciles para convivir y, sobre todo, buenísimos con los niños.

C. ¿Posan muy bien?

I. S. Sí. Pulga, cuando era joven, era mi musa y salía en todas las fotos, pero ahora es Menta, que es modelo para All We Love, posa en toda la campaña.

C. Y con sus hijos, ¿cómo es el trato?

I. S. Tengo tres: Petra, que tiene 16 años, y Lucas (14) y Tristán (12). Se llevan muy bien con Pulga y Menta, hay peleas para ver con quién duermen por la noche. Somos muy amantes de los animales.

Una imagen de Inés junto a su perrita.

C. ¿O sea que ellos los sacan a pasear y los cuidan?

I. S. (Risas) Eso es otra cosa: las perritas son mías. Después de dejar a los niños en el cole, les doy un paseo de casi una hora. Los jack russel son de un solo dueño y en mi casa todos tienen claro que la dueña soy yo. Hay veces que mis hijos me dicen: "Mamá quieres más a los perros que a nosotros". "Muchísimo más que a vosotros", les contesto. Mis perras solo te dan felicidad, son fieles, nunca se quejan. Tenemos que aprender mucho de los animales.

C. Además de gustarle los animales, también le gusta el diseño y no se le da nada mal. All We Love cautiva, ¿cuál es el secreto?

I. S. All We Love es una empresa en la que hacemos bolsos ligeros y de alta calidad, no nos guiamos por tendencias.

C. Estamos en unas fechas muy cercanas a las Navidades, ¿qué tipo de bolsos encontramos en All We Love?

I. S. Hemos sacado la nueva colección de otoño. Priman los marrones, cueros y pieles. Las pieles no las habíamos trabajado hasta ahora y creemos que van a gustar mucho.

C. ¿Es cierto que hay lista de espera para comprarlos?

I. S. Ya los hemos puesto a la venta en El Corte Inglés y son más accesibles. Esto no significa que nos estemos industrializando. Seguimos con nuestro taller, con nuestras modistas… Son bolsos actuales, pero que no pasan de moda y trabajamos mucho con la web.

C. ¿Siguen siendo los bolsos un complemento importante para la mujer?

I. S. Creo que siguen siendo muy importantes. Son un complemento que remata el conjunto, el vestido… Dan seguridad.

C. Hay una incursión de las mochilas, ¿se pueden llevar bien con los bolsos.

I. S. La mochila es más deportiva, nosotras hemos apostado por los bolsos.

C. ¿Ha influido que las famosas lleven vuestros bolsos en las ventas?

I. S. Yo creo que sí, hay mucho postureo, pero, además de las famosas, me gusta que los compren gente que no conozco. Me hace mucha ilusión ver a una mujer por la calle que lo lleve.

C. Ahora su socia, Paloma Tey vive en Nueva York, ¿es complicado trabajar con tanta distancia?

I. S. Llevo yo más las riendas, pero le consulto todo, seguimos muy conectadas.

