18 dic 2018

Aunque el clan Kardashian siempre es protagonista de mil historias en las redes sociales, y se pelean unos contra otros, especialmente por las parejas de las hermanas, son también un apoyo incondicional.

Kim Kardashian siempre ha salido a hablar y defender la situación en la que se encontraba Khloé con la experiencia de su embarazo, y las historias que protagonizó Tristan Thompson. El jugador que consiguió que todas odiásemos el afán de Khloé por los de la NBA. Pero ella insiste de hecho, en que le perdonemos y quiere ¡un anillo!. ¿Estamos hablando de compromiso?

Pero antes que el compromiso de Khloé, ella tiene otras prioridades y temas que le afectan y no quiere dejar pasar desapercibidos. Un usuario de Instagram ha comentado en una de las publicaciones de Kim Kardashian que ella no es la madre de Chicago. Un argumento vacío que sustenta con el hecho de que ha sido gestada por otra mujer. Kim, una de las celebrities que más followers tienen en esta red social, también se ve envuelta en los comentarios negativos sucios de los "trolls" o "haters". Y como bien sabe más el diablo por viejo que por sabio, sabe que no debe hacer caso ni darles protagonismo porque no se lo merecen. Pero Khloé no pudo contenerse y le contestó.

"Intenta informarte antes de hacer esas afirmaciones tan estúpidas y maleducadas. Chicago es totalmente la hija biológica de Kim. Damos la gracias a Dios de que ella pudiera contar con la subrogación para que hayamos sido bendecidos en la familia con la dulce y preciosa Chi Chi", decía Klhoé en su comentario, sumando también que si no conoce la vida de alguien que se abstenga de hablar de ella. Pero la discusión no quedaba aquí porque el usuario le contestaba y ella finalmente dejó claro que "Chicago tiene el ADN de Kim". Y no hay nada más que hablar.

Más noticias sobre las Kardashian

- La reacción de Kris Jenner al conocer que Kim Kardashian consumió éxtasis

- Kim Kardashian: "Me casé hasta arriba de éxtasis"

- Kim Kardashian y Kanye West: su gestación subrogada al detalle