21 dic 2018

Después de tanto tiempo dentro de la casa de Guadalix, Suso sale como segundo finalista de la casa. Y resulta que lo que menos ganas tiene de hacer es reencontrarse con su novia. Después de los momentos tensos de plató, Suso dejó sola a Aurah.

Suso sale de 'GH VIP 6' y se encuentra con todos los frentes que ha abierto Aurah fuera de la casa. El peor de todos, con la madre de él. Pero ni una ni la otra se llevaron a Suso esa noche. El segundo finalista de 'Gran Hermano' se fue con su hermana, y se refugió en su mayor apoyo.

Hace unas semanas Aurah especulaba de que la relación con su suegra era excelente, aunque habían muchos desencuentros con el tema de su relación. Pero en el último encuentro ha echado incluso la culpa a algunos amigos en común: hay gente que está intentando volver a la madre de Suso en contra de ella. "Está en Twitter y en Instagram. Ha puesto mensajes diciendo que no quiere que esté con su hijo y que espera que no volvamos.", comentaba Aurah dejando claro que sus esperanzas estaban centradas en que fuese él quien eligiese seguir o no con la relación. Y así fue.

No se ha pronunciado en si seguir o no con ella, pero enseguida se puso de parte de su madre y la tensión se notaba en la distancia incluso. En las fotos de la fiesta, Aurah estaba con cara de preocupación y sola. Él no estaba con ella al menos. ¿Dónde quedaron las promesas de boda?

Para Suso su hermana Yara es imprescindible, y se ha volcado con ella después de su enfermedad. Salió muy rápido del plató para no coincidir con nadie, pero luego tuvo tiempo de sobra para seguir de fiesta después de su salida de Guadalix.

