21 dic 2018

'GH VIP' ha llegado a su final y con él, la relación que Aurah Ruiz y Suso Álvarez se enfrentará a la realidad lejos de la casa de Guadalix y con un claro inconveniente: la mala relación que existe entre la madre del concursante y su pareja, Aurah Ruiz.

Y es que aunque en un primer momento parecía que la relación entre ambas iba bien, lo cierto es que Merche (madre de Suso) y su nuera está cada vez peor y más deteriorada. Algo que ambas evidenciaron ya el domingo pasado con su enfrentamiento durante el debate y ante la mirada atónita del resto de colaboradores. Un enfrentamiento al que ahora se unen las últimas declaraciones de Aurah en 'Sálvame': "Hay unos mensajes en los que dice que no quiere que esté con su hijo que ojalá no volvamos... Los mensajes son públicos, los ha visto todo el mundo. A mí me afecta porque no se corresponden con el trato que yo he recibido de ella... y hay capturas de Twitter e Instagram". Una serie de declaraciones que ahora que Suso está fuera podrían traer problemas en la pareja.

Fue Jorge Javier Vázquez el encargado de enseñar los vídeos al concursante y lo cierto que la situación le ha cogido del todo por sorpresa. Aún así intentó decantarse primeramente a favor de su chica: "Espero que estéis mejor. Quiero decir que digan lo que digan Aurah, mi amor: nosotros sabemos lo que hemos vivido allí dentro y con eso nos tenemos que quedar". Merche tras estas declaraciones prefirió no echar más leña al fuego.

Finalmente la tensión fue a más en el programa y Suso se vio superado por tanta información: "tenéis que entender que acabo de salir de la casa, tras estar 3 meses encerrado. Es mucha información al mismo tiempo". Sea como sea los telespectadores fueron testigos de como finalmente Suso se iba mostrando cada vez más cercano a su madre que a su novia ¿Qué pensará Aurah Ruiz al respecto? ¿Podrán continuar con su historia de amor? Tendremos que esperar para verlo.

