29 ene 2019

Nuevo capítulo en el 'ni contigo ni sin ti' de Sofía Suescun y Alejandro Albalá. La expareja tiene un juego de lo más extraño dentro de la casa de 'GH Dúo'. Es más que evidente que él no ha superado su historia con la navarra, y que esta ya le ha dejado claro que, como pareja, no funcionan.

Sin embargo, han protagonizado el primer 'edredoning' de esta primera edición de 'GH Dúo'. Aseguran que no ha pasado nada debajo de ese edredón, sin que nadie les haya pedido explicaciones, pero lo cierto es que las cámaras registraron un movimiento de lo más sospechoso.

Todo ha pasado en la suite, tras haber ganado la inmunidad semanal. A oscuras y en la semiprivacidad que da estar en esa habitación, pero no en la casa de Guadalix de la Sierra, demostraban que, donde hubo fuego, siempre quedan cenizas. Por mucho que Sofía se apresurase a decir que no, que no ha pasado nada.

Imagen del 'edredoning' de Sofía Suescun y Alejandro Albalá. pinit telecino.

Claro, que la semana pasada también sostuvo que con Kiko Matamoros no había habido nada de nada y, ayer, Kiko Hernández manifestaba todo lo contrario. Le pedía que contase la verdad de ese lío que mantuvo con el ex de Makoke y que esta última dio por bueno en el plató de 'Sálvame'.

