25 dic 2018

Compartir en google plus

Llegó a nuestras vidas de la mano de Carlos Lozano, con quien tuvo un romance. Y creció como personaje de nuestra televisión a su sombra. Pero Miriam Saavedra ya tiene entidad propia en el panorama 'celebrity' español. Tras coronarse como vencedora de 'GH VIP', la peruana ha aumentado su legión de seguidores y ayer se dirigió a ellos con un mensaje de Navidad.

"Quería aprovechar para desearos una feliz Navidad y Nochebuena, mis chicos. Enviaros un saludo motivador y besos de gallina", comenzaba en ese vídeo junto al que ella misma había escrito: "Mensaje de Navidad de Su Majestad la Reina Inca Doña Miriam Saavedra para todos los españoles".

Miriam quiso tener un detalle especial con todos aquellos que no están atravesando un buen momento y para los que no van a ser unas Navidades sencillas. "Ya sabes que, si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Después puedes comprender que solo era el viento moviéndose para que tú puedas seguir abriéndote un nuevo camino".

¿Será su nuevo camino buscar a alguien que no sea ni Carlos ni Hugo Castejón -al que no hizo mucho caso cuando la visitó en la casa de Guadalix de la Sierra-? Veremos con qué nos sorprende la reina inca este 2019.

Más noticias de Miriam Saavedra...

- Así era Miriam Saavedra antes de sus operaciones estéticas

- El mensaje de Mario Vargas Llosa a Miriam Saavedra tras ganar 'GH VIP'

- La muestra de que Miriam Saavedra está plagiando sus frases de 'GH VIP'