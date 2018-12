31 dic 2018

La última semana dela año ha estado marcada por un 'bombazo' ofrecido en 'Cazamariposas'. Tras el 'Sábado Deluxe' del pasado 22 de diciembre, Chabelita Pantoja y Jordi Martín no solo disfrutaron de la música de una discoteca de moda en Las Rozas, sino que acabaron juntos en casa de la joven.

Unas informaciones hablan de que él tan solo durmió en el sofá después de cargar su móvil y enseñarle las fotos de unas presuntas infidelidades de su pareja, Omar Montes, en Barcelona. Otras, que esta le devolvió aquel desliz en la Ciudad Condal con dos relaciones íntimas con el fotógafo.

Hay quienes piensan que, a tenor de lo bien que se lo ha tomado Omar a pesar del revuelo que se ha formado, que todo se trataría de un montaje a tres bandas entre la pareja y el fotógrafo para hacer un 'sprint' final por echar euros a la caja en estos últimos días del año.

Sea como fuere, lo que no podemos negar es que este 2018, para Chabelita, ha sido un año en el que ha protagonizado un buen número de noticias por posibles 'affaires'. Y, si no, que se lo pregunten a su último ex, Alberto Isla, que tuvo que soportar cómo un muchacho de Jerez de la Frontera, Toni, se sentaba en los platós para hablar de lo que primero fue una noche en la que durmió en un sofá -a todos les da por lo mismo...- para acabar hablando de que la relación con su novia se había roto por esta infidelidad con Chabelita.

Alberto la creyó. O quiso creer que no había habido nada entre ellos mientras él estaba concursando en 'Supervivientes'. Pero lo cierto es que la relación ya no volvió a ser lo mismo. Y que terminó saltando por los aires y con este poniendo, la semana pasada, dos demandas contra la madre de su hijo.

Por si toda esta maraña fuese poco, durante los escasos días que Chabelita estuvo en la casa de 'GH VIP', tuvo un acercamiento a Asraf Beno. ¿Hubo 'edredoning' entre ellos? ¿Se besaron? Lo cierto es que hubo tonteo y Montes no se lo aguantó -alegando que su abuela estaba sufriendo con el comportamiento de su novia-. Eso sí, él aprovechó para, una vez dentro del 'reality' -llegó el mismo día que Chabelita, ya convertida en su ex se marchaba-, aprovechó para tener un par de restregones bajo las sábanas con Techi.

¿Seguirán juntos Omar y Chabelita en 2019? ¿Habrá una tercera parte en la historia de esta con Alberto? ¿Tendrá posibilidades Asraf? ¿Quizás Jordi sea el elegido? ¿Cuántos nombres de hombres saldrán a su alrededor durante los próximos 365 días?

Muchas preguntas. Las respuestas solo están en poder de Chabelita, sin duda, uno de nuestros personajes del año.

