1 ene 2019

Compartir en google plus

Muchos han sido los looks que hemos ido fichando durante las últimas semanas para una noche tan especial como la de Nochevieja. Pero uno de nuestros objetivos era poder volverlo a utilizar en cualquier otra ocasión especial, pues bien, esta es la definición con la que podemos describir a la perfección el vestido que eligió Paula Echevrría para esta Nochevieja. ¡Pero cuidado! porque las fiestas no han acabado todavía y puede que todavía pueda servirte de inspiración su look de fin de año.

La verdad es que tenemos pocas fotos de la prenda ya que Paula solo subió dos stories a Instagram celebrando la Nochevieja con amigos. y su chico, y precisamente en esta pudimos "pillar" su look de 10 como siempre.

Un vestido joya corto en color rosa pastel de lentejuelas y mangas largas que es tan versátil que perfectamente se puede reutilizar para otra ocasión o evento especial. Una idea de 10 para copiar si estás buscando un look chic y elegante.

También te interesa...

La blazer de cuadros que arrasa entre las instagramers

El abrigo más salvaje de Paula Echevarría

Los abrigos más bonitos de Paula Echevarría en Instagram