20 feb 2019

Desde que Elena Tablada abriera la caja de los truenos en el plató de 'Viva la vida' -recuerda sus palabras exactas-, sacando a la luz que su relación con David Bisbal era muy mala, la guerra entre ellos se desató. Aunque ha vivido tiempos de tregua, como cuando el cantante dejó que su hija fuera a la boda de su madre con Javier Ungría en Cuba, lo cierto es que ha vuelto a recrudecerse.

El motivo es la demanda que el cantante ha interpuesto contra la diseñadora por las imágenes que ha publicado en las redes sociales de la hija que tienen en común desde que Rosanna Zanetti mostrará una imagen de la pequeña con trajes de flamencas idénticos.

Ahora, ella ha hablado. Ha sido en unas declaraciones con Vanitatis, tras recibir esa demanda, donde ha expresado su malestar y el no entender por qué David está obrando de esta manera. "No entiendo su postura. Dice que es para proteger a Ella. ¿Protegerla de qué? ¿De mí?", sentencia Tablada.

No tiene mucho sentido que me demande por subir fotos de mi hija"

Y sigue lanzando unas preguntas al aire que no van a encontrar otra respuesta que esa citación judicial: "¿Qué hago? ¿Obviar a mi hija? ¿Como si no existiera? Si no hago daño a nadie…". Y continúa, quejándose amargamente: "No tiene mucho sentido que me demande por subir fotos de mi hija cuando David y su pareja también lo han hecho".

Lo cierto es que Bisbal ha tomado una decisión y va a seguir adelante con ella. Se ha cansado de hacer advertencias a Elena para que pare con el juego absurdo de subir las fotos de la niña, algo que ya se ha cansado de decirle por las buenas que parase.

