2 ene 2019

Desde que su nombre saliera a la luz asociado al del príncipe Harry, lo cierto es que la familia de Meghan Markle ha supuesto un quebradero de cabeza para ella y han protagonizado un buen número de noticias que, quizás, a la actriz no le hubiese gustado que coparan los medios de comunicación.

Ahora, es su hermana mayor, Samantha Markle, la que se ha convertido en noticia. 'The Times' ha confirmado que esta ha sido incluida en la lista de "personas obsesivas" peligrosas que elabora la policía británica -el cuerpo de policía de Scotland Yard-.

El motivo no es otro que el que se la considera peligrosa después de que intentara colarse en Kensigton Palace hace unos meses y sostienen que es una amenaza para la familia real inglesa de la que, ahora, forma parte su hermana Meghan.

Representantes de Scotland Yard se reunieron con Samantha en el The Fixated Threat Assessment Centre, un centro en el que se evalúa psicológicamente a personas que pueden suponer una amenaza para personajes públicos. Tras la reunión y la evaluación, se decidió incluirla en esta lista para tratar de alejarla de Kensigton.

Todo ello, a pesar de que la propia Samantha ha negado haber estado allí y considera que no supone ningún peligro para su hermana ni la familia de esta. Pero su palabra no cuenta. Ha hablado la policía. Tendrá que tener mucho cuidado con no acercarse demasiado a la familia real.

Por el momento, ni Meghan ni su marido han querido pronunciarse al respecto. Tampoco la corona británica ha hecho ningún comentario sobre este asunto.

