20 nov 2018

Nuevo capítulo en la guerra entre David Bisbal y Elena Tablada y en la que se ha metido la mitad de la familia de una y otro. La madre del almeriense entraba en 'Sálvame', donde arremetía duramente contra la que fue su nuera y, ahora, su hijo ha reprendido a la prensa que hayan forzado esas palabras.

Fue anoche, en Barcelona, en la gala People in red -así fue su alfombra roja- donde se recaudan fondos para la lucha contra el sida. Allí, conteniendo las lágrimas como podía al ver cómo su madre se había metido en el embrollo, se lamentaba de que los medios de comunicación hubiesen buscado esas declaraciones.

"Habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan. Eso no está bien y vosotros lo sabéis. Si tenéis madre, si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto", se lamentaba, dando la cara por su madre, María Ferre.

Mi madre se merece un respeto. Ha recibido más de cien llamadas perdidas"

"Yo no he elegido esto. Mi trabajo es la música, como ya he dicho. ¿Lo entendéis? Entonces, mi madre se merece un respeto. Ha recibido más de cien llamadas perdidas. Y habéis conseguido lo que sabéis, perfectamente, que no vais a conseguir de mí: dar unas declaraciones. No es mi trabajo y yo no voy a ganar dinero en este sentido", zanjaba el asunto sin pronunciarse sobre el tema que agita la actualidad desde hace semanas.

Bisbal, que posó con Jesús Vázquez en el 'photocall' donde se puso así de serio, no está dispuesto a continuar con una historia que se ha liado de una manera que no parece haber vuelta atrás. Eso sí, él va a guardar silencio.

