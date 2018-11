30 nov 2018

Después del tsunami mediático en el que se vieron envueltos hace unas semanas, según ha podido saber 'Corazón', David Bisbal ya habría dado su visto bueno para que su hija viaje a la Habana para asistir a la boda de Elena Tablada con Javier Ungría.

El cantante, conocedor de la importancia que tiene para la madre de su hija tener a Ella en un momento tan especial en su vida, igual que ocurrió en su boda con Rosana Zanetti, y sabiendo la ilusión que muestra la pequeña quien, sin lugar a dudas, será una de las protagonistas ese día, no ha puesto ningún obstáculo para que madre e hija estén unidas en un día tan especial para ambas.

Una catarsis pública

Después de la polémicas declaraciones que ofreció Elena en el programa 'Viva la Vida' (Telecinco), contando la difícil relación que tenía con el padre de su hija, agravada, según ella, por la llegada de Rosanna a la vida del almeriense, y tras la respuesta de él en el mismo espacio, el cruce de declaraciones no cesó. Ella concedía una entrevista en exclusiva; David volvía a contestar a través de las cámaras en un aeropuerto y, por si fuera poco, unas declaraciones de la madre de David encendían más la hoguera. El cantante, muy afectado, sacaba la cara por su madre y justificaba esas palabras, responsabilizando a un programa de televisión de "aprovecharse de una persona mayor".

A partir de ese momento, tanto Elena como David, muy bien aconsejados (el cantante por parte de su discográfica y la diseñadora por su familia) y sabiendo que todo esto a quien más perjudicaba era a su propia hija, decidieron cesar esta batalla mediática. Incluso Rosanna Zanetti, la esposa de David, quien también entró en la guerra con unos mensajes por Instagram, guarda silencio.

Por su parte, otra de las protagonistas colaterales en este conflicto, la madre de Elena, al ser preguntada por las declaraciones de su exconsuegra ha declarado a este medio que "Siempre he tenido una buena relación con la madre de David y sé que es una buena mujer. Quiero creer que esas declaraciones, aunque en su momento no me gustaron, fueron producto de un calentón. Ella es la abuela de mi nieta y siempre tendremos una buena relación".

Por su parte, Tablada ha confesado a su entorno que "necesitaba cerrar algunas cosas que tenia dentro para poder seguir adelante en esta nueva etapa con Javier". Y es que la diseñadora pasará por la vicaría el próximo 8 de diciembre en la Iglesia de San Juan Letrán en la Habana.

¿Demandas cruzadas?

Con relación a las supuestas demandas que emprendería David en contra de Elena y la diseñadora en contra de su exsuegra, lo cierto es que, según confirman personas cercanas a ambos, en ningún momento se les ha cruzado por la mente. "Es absolutamente falso. Resolverán sus problemas en privado y, en ningún caso, se han planteado acciones judiciales".

Otra de las cuestiones que han querido desmentir los mas cercanos al clan Tablada-Ungría, es que la familia del novio estuviera molesta por todo el huracán mediático de las últimas semanas. La madre del novio, Marisa, que será la madrina, y su esposo Javier están encantados y ansiosos de vivir ese momento. De la misma manera que la familia de Elena, sobre todo su abuela, a punto de cumplir 90 años, y que volverá a Cuba por primera vez desde que saliera exiliada en los años 70.

