4 ene 2019

La primera ruptura del año no se ha hecho esperar. Carlota Casiraghi y el padre de su segundo hijo y prometido, Dimitri Rassan, han roto tras algo más de un año de convivencia. No será la única pareja que, tras las fiestas navideñas, romperá su compromiso. El descanso y las familias políticas son prueba de fuego para las relaciones. Aunque en este caso parece que la crisis la arrastraban desde el verano, cuando tras el nacimiento de su hijo Baltazhar decidieron aplazar la boda. La personalidad de la hija de Carolina de Mónaco merece un análisis a fondo. Noviazgos no le han faltado.

Empezó por un aristócrata, por aquello de que la sangre tira, luego vinieron el multimillonario iraní, el actor marroquí Gad Elmaleh, padre de su primer hijo y su relación más duradera, que truncó un director de cine italiano para acabar con un productor de cine independiente francés.

La personalidad de Carlota merece un análisis a fondo"

Está claro que siente fascinación por el mundo del cine y el periodismo, quizás la influencia de su abuela materna, la actriz Grace Kelly, tenga mucho que ver. Al igual que ella y que su madre, Carlota ha heredado la elegancia y la afición por la alta costura y el colegueo con los grandes diseñadores, algo que choca en la personalidad de una filósofa licenciada en la Sorbona con voz ronca, según los que la han escuchado hablar, y a la que ya le aburren las fiestas en Mónaco.

La carrera de amazona ya la abandonó. Carlota nunca sonríe porque no es feliz, ni en lo personal ni en lo profesional. Le han solucionado una vida que no es la que hubiera querido. O sí... ¿por qué no abandona el palacio y se busca la vida si no tiene título nobiliario y nada que perder? Hasta que no se encuentre a ella misma no encontrará el amor verdadero. Pobre niña rica.

Más Confidencias

- Miguel Ángel Silvestre, luto en Navidad

- Alba, víctima de Coki

- No tengo nada