Una de las pistas que nos llevó a adelantarnos a que el príncipe Harry y Meghan Markle -que ha vivido su mejor y peor año a la vez- iban a anunciar su compromiso de boda, fue el hecho de que ella dejase, de golpe y porrazo, su papel en la serie 'Suits'. Una renuncia, también a su carrera, por amor al hijo de Lady Di.

Sin embargo, la duquesa de Sussex podría regresar. Al menos, la propuesta se le ha puesto sobre la mesa. O eso es lo que apuntan varios medios ingleses, que aseguran que ella misma confirmó la noticia durante uno de sus viajes el pasado mes de julio.

Al parecer, no sería una vuelta a la trama como tal, sino un pequeño cameo que, tal y como apuntan medios como 'The Mirror', no tardaría en grabar nada más que medio día. Una aparición que mataría el gusanillo que pudiera tener ella por ponerse nuevo delante de las cámaras y que valdría para satisfacer los deseos de sus fans.

Todavía no se ha acordado una cifra final"

Obviamente, se pondría de nuevo en la piel de Rachel Zane, pero parece que, aún no hay nada cerrado, a pesar que desde la NBC están insistiendo. "Todavía no se ha acordado una cifra final, pero es probable que las negociaciones se abran en un futuro muy próximo·, ha explicado una fuente a 'The Mirror'.

Los responsables de 'Suits' aseguran que el hecho de que esté embarazada no sería inconveniente para que hacer esta pequeña aparición. "Podríamos crear una historia en la que Rachel y Mike tengan una nueva vida y estén formando una familia. Creo que a los fans les gustaría ver a Rachel y Mike, aunque sea fugazmente, en su nueva vida juntos como marido y mujer. Y Rachel podría salir diciendo que nunca habría creído que tendría una vida tan maravillosa", revelan.

En medio de las numerosas polémicas que ha protagonizado últimamente, la mayoría de ellas por su fuerte carácter, no sabemos qué tal sentaría en la casa real británica que aceptase este encargo. Supondría, una vez más, ponerla en el punto de mira, salirse del protocolo, convertirse en un elemento incómodo del que no sabemos si tardará mucho en hartarse la reina Isabel II.

