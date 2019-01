8 ene 2019

La ganadora de 'GH VIP', Miriam Saavedra quiere tomar las riendas de su vida y necesita ayuda, sobre todo para superar su definitiva ruptura. Ha ganado 'Gran Hermano Vip', se estrena en todos los canales y programas y va a cumplir un sueño para su madre. Sin embargo, nada de esto le proporciona tranquilidad a Miriam y ha pedido ayuda profesional.

A su salida de la casa había esperanzas de que su historia con Carlos Lozano tomase un buen rumbo a pesar de todo, pero de repente se nubló la situación. No sólo la relación estaba rota al salir de la casa, si no que él le acusaba de haber hecho un montaje y le esperaban también muchas polémicas con Mónica Hoyos, que no fue menos protagonista. Pero fue él quien la llamó a ella a su salida de la casa de Guadalix.

Y ahora confirma sin rodeos: "Carlos no existe en mi vida."; "Lo más sano es que Carlos y yo nos curemos por separado". La princesa Inca se ha sincerado en 'El programa de AR' y ha contado cómo se sintió tras el duro enfrentamiento por teléfono con su ex, Carlos Lozano, en Sálvame. "Me encontré con él porque necesitaba solucionar problemas con él. Necesitaba que me mirara a los ojos y me dijera qué había pasado por su boca. Porque la gente especula mucho, incluso los vídeos", comentaba también.

Pero según Miriam, "lo peor, lo más triste es la decepción que se lleva por ambas partes seguramente". Y es por ello que quiere pasar página y ha pedido ayuda psicológica. Superar una ruptura nadie dijo que fuese fácil, pero ella tiene claro que se acabó aunque espera que se puedan volver a mirar a la cara.

Le preguntaron en el programa que ahora que son pareja en plena crisis latente, que pasaría si le propusiesen entrar en 'GH Dúo' y ella, sin miedo ninguno, dijo: "Yo jamás digo que no a las oportunidades".

Más noticias sobre Miriam Saavedra

- Miriam Saavedra vuelve al trabajo desnudándose (literal) ante la audiencia

- Miriam Saavedra, derrumbada al recordar su segundo aborto

- ¿Cuánto ha ganado Miriam Saavedra con 'GH VIP'?