30 dic 2018

Compartir en google plus

El pasado jueves 28 de diciembre, Miriam Saavedra se convirtió en la ganadora de 'GH VIP 6' y se consolidó como uno de los rostros televisivos más destacados del año 2018. Su paso por el 'reality' le ha hecho ganar más de 200.000 euros y lo que le espera. Su historia con Carlos Lozano le sigue saliendo rentable.

No quería vivir, estuve a punto de quedarme sin una trompa".

La peruana acudió este sábado al programa 'Sábado Deluxe' para aclarar todas las polémicas que le han perseguido tras su concurso en Gran Hermano y aprovechó así para relatar dos de los momentos más duros que vivió junto a su ex pareja.

Miriam sufrió dos abortos y no pudo contener las lágrimas al recordarlo: "Era un embarazo ectópico y ya era la segunda vez. Quería morirme en ese momento. No quería vivir, estuve a punto de quedarme sin una trompa".

Para ella no fue fácil la situación pero asegura que sacó las fuerzas para recuperarse y entrar a concursar en la casa de GH VIP. Además contó con el apoyo de Carlos Lozano aunque ya no estaban juntos: "Nunca dudó a pesar de que no estábamos como pareja, porque yo entré en la casa sin aclarar muchas cosas, pero era algo que tampoco veía sano".

Su recorrido en Guadalix ha estado marcado por su pasado, por lo que aprovechó también para aclarar que Carlos le contó que le fue infliel a Mónica Hoyos con Makoke por despecho: "Él me lo contó por despecho y está dispuesto a reconocer en público que fue así".

Y además...

-Miriam Saavedra vuelve al trabajo desnudándose (literal) ante la audiencia

-Así era Miriam Saavedra antes de sus operaciones estéticas

-El mensaje de Mario Vargas Llosa a Miriam Saavedra tras ganar 'GH VIP'