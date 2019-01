16 ene 2019

Día de emociones para Terelu Campos. Y de sentimientos encontrados. Si el pasado fin de semana se sentó en 'Sábado Deluxe' y realizó un ejercicio de abrirse en canal ante el público para expresar todo lo que había sufrido durante estos meses, desde que se sometió a la doble mastectomía, ayer era su regreso a su programa.

Terelu volvía a las tardes de 'Sálvame' tres meses y medio después de realizarse esa operación tras la que, como ella mismo dijo, ya no volverá a ser la misma. Antes de entrar en escena, sus compañeras la estaban recibiendo para comer juntas, para mostrarle todo lo que la habían echado de menos. Mila Ximénez nos mostraba la imagen de esa celebración en su cuenta de Instagram.

Terelu tenía que aguantar algunas críticas. Ya estaba preparada. Sabía que sería así. Pero para lo que no se había concienciado era para que la vida le diera otro zarpazo. Mientras estaba en directo, recibía un mensaje en el que se le comunciaba la muerte de su tío paterno.

"Ha muerto el hermano de mi padre, Manolo", revelaba mientras se le caían las lágrimas. La colaboradora explicaba que llevaba enfermo mucho tiempo y, acto seguido, decidía irse para estar al lado de los suyos. "Me vais a tener que disculpar, pero yo me quito esto y me voy con mi familia, que me necesita", se excusaba.

"Lo que es la vida... El día que vuelvo a la televisión, el día de mi vuelta a 'Sálvame' se muere el hermano de mi padre", manifestaba antes de irse. Además, a última hora de la tarde hacía alusión a los dos hechos del día, su vuelta y la muerte de Manolo, en su cuenta de Instagram, junto a una foto al lado de Carlota Corredera.

Más noticias de Terelu Campos...

- La hija de Terelu, Alejandra Rubio, ha hecho llorar al plato de 'Sálvame'

- Terelu Campos habla tras la mastectomía: "No volveré a ser la misma"

- Terelu Campos evoluciona "satisfactoriamente" de su doble mastectomía