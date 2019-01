14 ene 2019

Las palabras de Alejandra era lo que necesitaba Terelu para afrontar esos duros momentos de su vuelta a 'Sálvame'. Pero no fue la única que las lágrimas no pudo contener, puesto que su compañera, Belen Esteban, también se emocionó por el gesto de Alejandra (y por algo más).

Terelu ha vuelto al plató de 'Sálvame' después de su segunda intervención que le ha hecho pasar por unos de los peores momentos de su vida. Una mujer que asegura no ser la misma y que todavía le queda una batalla por ganar. Que ganará, obviamente. Su hija, Alejandra Rubio ha querido decírselo delante de todos y recordarle lo grande y fuerte que es. Al igual que su madre, María Teresa Campos, Alejandra siempre se ha mantenido al margen y no ha ido a 'Sálvame' en ningún momento a hablar de estos duros pasajes de la vida de su madre. Pero esta vez se ha atrevido y se ha ganado a todos.

"Te veo estupenda. Estás muy guapa, sabía que estabas nerviosa pero lo estás haciendo muy bien", le decía a su madre. Y le recordaba lo fuerte que era diciéndole: "Mamá ya lo sabes todo, eres muy fuerte, puedes con esto y más y siempre me tendrás". Cuando le vio llorar reconoció que casi le daba un ataque, y Terelu admitió que cuando tuvo su momento más débil del programa sólo pensaba en su hija y su madre. Teresa sabe que aunque la haya visto llorar pocas veces, es porque Terelu se ha aguantado y ha sido fuerte para no preocupar de más a su familia.

Terelu no ha querido perder la oportunidad también para agradecerle a su hija el apoyo y su compañía: "Si me levanto por las mañanas y he podido luchar es porque existes tú". Va a necesitarla más que nunca porque ha contado en plató que todavía le queda parte de la recuperación pero que tiene que someterse a una tercera intervención.

Belén Esteban, que hace unos días era la primera en describir de la forma más sutil pero más impactante cómo se encontraba Terelu, rompió a llorar con las palabras de Alejandra. Y además de reconocer que le conmovieron, lo que más le estrecha con la hija de Terelu es que es amiga de su hija también. Ambas colaboradoras están orgullosas y encantadas de que sus hijas, por decisión propia, estén juntas y también se muestren apoyo como hacen ellas. Al final todo queda en casa y los amigos son l familia que elegimos.

