21 ene 2019

Alejandra Rubio ha dejado los estudios universitarios. La hija de Terelu Campos habría abandonado los estudios que comenzó a finales del año 2018 en el Instituto Europeo de Diseño con los que podría tener más conocimientos sobre moda.

Ha sido en el medio '20 minutos' donde se ha asegurado que la nieta de María Teresa Campos no se habría sentido cómoda en la carrera ni muy integrada con el resto de los alumnos. Solamente las personas cercanas a ella son las únicas que podrían confirmar al 100% esta información.

Por el momento, Alejandra Rubio no ha confirmado ni desmentido nada aunque es posible que no lo haga pues en sus redes sociales hace mucho tiempo que no publica información relacionada. Lo que está claro es que la hija de Terelu Campos ha pasado por una mala racha pero va mejorando poco a poco.

En una de sus últimas publicaciones, la 'influencer' escribía lo siguiente: "Renacida por el coraje y la dulce venganza de ser mas jodidamente feliz que nunca". Esperemos que la hija de Terelu Campos haya tomado una buena decisión.

