21 dic 2018

La cuenta atrás para Nochevieja ha comenzado, y Cristina Pedroche nos está dando muchísimo juego con su manera de prepararnos para su look de Año Nuevo. La presentadora de las Campanadas en Antena 3 lleva días calentando las redes sociales con fotos en Instagram en las que va dando pistas sobre cómo será su vestido de las #PedrocheCampanadas este 2018-2019. Y claro, la expectación es máxima...

Sin embargo, cuando en la redacción de Mujerhoy.com teníamos casi claro que este año Cristina Pedroche daría las Campanadas con un vestido de lentejuelas rojo (aunque alguna cree que se atreverá con el 'bodypainting', "porque ya no hay look con el que pueda enseñar más"), la presentadora ha compartido en Instagram una foto semi desnuda tapándose el pecho con las manos que ha roto todas nuestras quinielas.

Cuenta atrás... #PedrocheCampanadas Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 21 Dic, 2018 a las 1:32 PST

¿Y si en realidad no entendimos bien a Cristina Pedroche cuando decía que este año su look sería "muy, muy, muy diferente [...] incluso demasiado"? Quizá la presentadora de las Campanadas de Antena 3 no se refería a que esta Nochevieja iba a cambiar el negro y el blanco por el rojo, como habíamos entendido; ni que apostaría en Año Nuevo por las lentejuelas en vez de por las transparencias...

¿Qué significa esta foto en la que una Cristina Pedroche desnuda de torso se tapa las 'tetas'? La verdadera sorpresa sería que la presentadora apareciera en las Campanadas de este 2018/2019 con un jersey de cuello vuelto y una falda tan espectacular como la de la foto de Valero Rioja que ha compartido en Instagram, muy en la línea de este look de Paz Vega en los Goya de 2017.

Reproducir ¿Copiará Cristina Pedroche este look de Paz Vega en las Campanadas de Nochevieja de 2018?

¿Y si Cristina Pedroche se refería a esto cuando decía que su vestido de Nochevieja de este año tendría "mensaje", y se tratara de un 'dardo envenenado' a los que la acusan de pasarse de sexy? De momento, aunque solo sea por su impecable manejo de la expectación en Instagram, nos quitamos el sombrero...

